الحوار الوطني: اتجاة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب

قال محمد شوقي عبدالعال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم شملت الحديث والمناقشة في موضوعين، وهما عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وتفرغ الأعضاء.

وأضاف محمد شوقي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة اليوم”، أن الحضور علقوا وعبروا عن رأيهم في تلك المواضيع، منوها بأن الغالبية العظمي من الحضور رشح فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك نتيجة زيادة عدد الناخبين.

وفيما يخص عدد أعضاء مجلس الشيوخ، أوضح أن الأغلبية يفضلون الأبقاء على العدد كما هو، منوها بأن فكرة تفرغ مجلس النواب واضحة للغاية، وذلك وفقا للدستور.