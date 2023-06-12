وفد شباب الأعمال السعودي يبحث مع غرفة القاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبلت غرفة القاهرة التجارية وفد مجلس شباب الاعمال بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين مصر والسعودية.

واستقبل الوفد السعودي من الجانب المصري احمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة والمهندس سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة " أشرف خضر عضو شعبة الملابس الجاهزة ومحمد مهران رئيس شعبة الجلود وايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وكريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ووليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي بغرفة القاهرة".

وناقش الطرفان سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح الاقتصادين المصري والسعودي.

وفي كلمة غرفة القاهرة رحب احمد الوسيمي بالوفد السعودي برئاسة سعد المعجل رئيس مجلس شباب الاعمال بالمملكة العربية السعودية نيابه عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة و اكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ، من منتسبي الغرفة أن هذا اللقاء الهام ، يهدف الى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر و السعودية انه خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 420 مليار دولار تقريبا خلال عام 2021.

ولفت ( الوسمي) الي ان حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية يعكس حرص البلدين على أهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وان قيمة مساهمات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة في مصر بلغت بنحو (6.12) مليار دولار أمريكي، لعدد (6017) شركة، وبإجمالي رأس مال يبلغ قرابة (22) مليار دولار لهذه الشركات لتحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث إجمالي حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر كما احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر بعد سوريا وان الاستثمارات المصرية في السعودية حتى نهاية عام 2021 بلغت قيمتها نحو (2044) مليون ريال سعودي أي ما يعادل قرابة (545) مليون دولار أمريكي.

وأشار نائب ناىب رئيس غرفة القاهرة الي أنه في الفترة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تنموية هامة لجذب الاستثمارات المباشرة والمشتركة للوصول إلى التنمية المستدامة وشهدت مصر مؤخرا تطورات ضخمة فى البنية التحتية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، شملت شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات،والطاقة، كما تم إقامة العديد من المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس بجانب صدور قانون الإستثمار الجديد الذى يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل و تعد مصر سوقا واعدا كبيرا حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.

وختم ( الوسيمي) كلمته بأنه : يجب أن نخرج عن الطرق التقليدية من خلال تعاملات سريعة وفعلية تعزيز من التعاون بين البلدين الشقيقين وتدعم اقتصاديهما وان غرفة القاهرة ستوفر السبل الحديثة التي تؤدي إلي دعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية.

واستعرض "الوسيمي" الطفرة التنموية التي تحدث بغرفة القاهرة علي صعيد الخدمات لمنتسبيها مثل مركز التميز الجديد الذي يضم خدمات عصرية وحديثة وكذلك منظومة اعادة الهيكلة الادارية بالغرفة التي تنعكس اهميتها علي الخدمات التجارية لمنتسبينا.

من جانبه ابدي السيد سعد المعجل رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية سعادته بزيارة غرفة القاهرة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المصري السعودي في المجالات المختلفة وان حجم التبادل التجاري بين البلدين في تنمي مستمر لافتا الي الطفرة التي تشهدها مصر علي كافة الاصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ان هناك تطور واضح في الاستثمارات المصرية في السعودية وكذلك الاستثمارات السعودية في مصر وتتنامي باستمرار وبهذا التعاون الجديد ستتنامي اكثر واكثر مستقبلا.