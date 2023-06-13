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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

صدى البلد

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تحكمه لوائح خاصة بالمكافآت الخاصة باللاعبين، هناك معايير واضحة، واللاعبين يقاتلون من أجل مصلحة النادي وليس من أجل المال".

وأضاف: "دائمًا، النادي الأهلي له تقاليد ومبادئ خاصة، وعضو مجلس الإدارة الذي يتواجد في رئاسة البعثة لنهائي أي بطولة، هو من يتواجد في مراسم التتويج، وحسام غالي حاول مع الخطيب لكي يتواجد في منصة التتويج، ولكنه رفض، وأصر على وجود حسام غالي فقط، وهذا هو النادي الأهلي".

وزاد: "الخطيب أصر على تحية الجمهور رغم معاناته من آلام في قدمه، وذهبنا جميعًا لتحية الجماهير التي تواجدت في استاد محمد الخامس، والتي دعمت وساندت اللاعبين والجهاز الفني، ودائما نحترم الجماهير الأهلاوية التي تؤازر النادي، نعرف قدر جماهيرنا".

وأكمل: "كان هناك انضباط شديد في معسكر الأهلي، والهدف كان ابعاد الفريق عن أي عوامل قد تؤثر عليهم، وقمنا باختيار الفندق وملاعب التدريب".

وأتم: "بدأنا التفكير في البطولة الـ12، فهدفنا في الأهلي حصد المزيد من الألقاب".

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