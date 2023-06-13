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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العقبي يكشف أهم مميزات «كولر».. وسر انتصارات الأهلي

صدى البلد

أكد هاني العقبي، لاعب الأهلي السابق، أن النادي الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي.

وقال العقبي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد"، "العامل الأساسي والمحرك لانتصارات الأهلي؛ هي الجماهير".

وأضاف: "لازم نحتفل باللقب ومانفكرش في الـ12 دلوقتي.. ناخد فرصة للاحتفال.. جمهور الأهلي لازم يحتفل".

وحول الاختلاف بين الموسم الماضي والحالي في مواجهة الوداد، قال العقبي: "أزمة الملعب في الموسم الماضي خرجت الفريق عن التركيز وكان في مشاكل بين بيتسو موسيماني واللاعبين".

وأضاف العقبي أن الوداد الموسم الماضي كان أقوى من هذا الموسم عكس الأهلي هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي.

وأشار إلى أن أهم ميزة في المدرب السويسري مارسيل كولر أنه يتعلم من الأخطاء، موضحًا أن تغييراته في مباراة الوداد كانت رائعة، تحديدًا التغيير الخامس بإخراج بيرسي تاو وإشراك رامي ربيعة.

ولفت العقبي إلى أن خسارة صن داونز القاسية كانت من أسباب تتويج الأهلي بالبطولة بالإضافة إلى ركلة جزاء أطهر الطاهر، التي أهدرها في مباراة الهلال ضد صن داونز.

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