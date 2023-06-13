قنديل: اكتسبت خبرات كبيرة من رحلة إفريقيا.. وهدفنا التتويج باللقب الـ12

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه كان هناك انضباط من جميع اللاعبين في النهائي.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أبارك لجميع جماهير الأهلي وكل الشعب المصري، كان هناك انضباط من جميع اللاعبين وكان لدي شعور بعادة الأهلي وتاريخه بأننا سنسجل التعادل ونتوج باللقب".

وأضاف: "كانت رحلة إفريقيا طويلة وصعبة، اكتسبت خبرات كبيرة منها كيفية الرد على الخسارة".

وتابع: "الجهاز الفني والإداري واللاعبين كانو رجال وعلى قدر المسؤولية، وكولر على درجة عالية من الكفاءة وهذا الجيل حقق انجازا كبيرا جدا".

وعن اللقب الأفضل التاسعة أم الحادية عشر: "سعيد بالثلاث بطولات ونتمنى التتويج بالثانية عشر، التاسعة من ليالي العمر بسبب الظروف المحيطة بها، كان هناك عناصر خارجية تريد النيل من الأهلي".