رئيس شباب النواب: اجتماع موسع بحضور وزير الرياضة لبحث إنقاذ الأندية الشعبية

الثلاثاء المقبل....

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة وزير الشباب وعدد من رؤساء الأندية الشعبية، لمناقشة كيفية دعم الاندية الشعبية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار.

وأكدت النائبة ميرال الهريدي، أن مسألة دعم نادي الإسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي ، خاصة انه يمثل الحياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الادارات السابقة التي تسببت في وصول النادي الي تلك الحالة التي يعاني منها حاليا .



وعقب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الاسماعيلية ، علي مطالب النائبة ميرال الهريدي بمعاقبة رؤوساء مجالس الادارة الذين تسببوا في انهيار النادي، مؤكدا أن مديرية الشباب اتخذت إجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الإدارة السابقة التي ارتكبت مخالفات وتسببت في تردي أوضاع النادي .

وهو ما اتفق عليه أيضا النائب أحمد دندش، الذي أكد أن تشجيع نادي الإسماعيلي أهم لأبناء المحافظة من الأكل والشرب وهو ما يتطلب تقديم كافة الدعم اللازم من الحكومة للنادي .



وأكد الدكتور محمود حسين، أنه يتفق مع النواب بأن دعم النادي الإسماعيلي والأندية الشعبية، بمثابة أمن قومي، لافتا إلى أن اللجنة حريصة علي دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتى لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها.

وأوصي رئيس لجنة الشباب في نهاية الاجتماع بعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وممثلي الأندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي انقاذ تلك الأندية .



