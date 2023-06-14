الجمارك تبيع 32 سيارة في المزاد بـ11.34 مليون جنيه

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة، برئاسة أحمد أبو بكر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم، الأربعاء، إن تلك الإجراءات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له اليوم، إنه تم إجراء المزاد على 32 لوط سيارات، وبيع لوط سيارات نهائيا.

وأضاف أنه تبقى 6 لوطات لم يتم بيعها لعدم وجود عطاء، موضحا أن إجمالي حصيلة المزاد بلغ 11.34 مليون جنيه.



