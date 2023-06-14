عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك تبيع 32 سيارة في المزاد بـ11.34 مليون جنيه

جمارك السيارات
جمارك السيارات

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة، برئاسة أحمد أبو بكر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني  بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم، الأربعاء، إن تلك الإجراءات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

مزاد علني لبيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة | تفاصيل

أخبار السيارات|أكثر سيارة SUV استوردها المصريون دون جمارك.. حل بسيط لإزالة رائحة العفن من تكييف السيارة

وقال  الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له اليوم، إنه تم إجراء المزاد على 32 لوط سيارات، وبيع  لوط سيارات نهائيا.

وأضاف أنه تبقى 6 لوطات لم يتم بيعها لعدم وجود عطاء، موضحا أن إجمالي حصيلة المزاد بلغ 11.34 مليون جنيه.


 

جمارك السيارات هيئة الخدمات الحكومية مصلحة الجمارك المصرية اخبار مصر سيارات مخزنة مال واعمال مزاد علني Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

رغم التتويج القاري| 4 نجوم يتصدرون قائمة الراحلين عن الأهلي.. أحدهم مقابل مبلغ خيالي

ادفنوني معاها.. وصية محمد عادل قاتل نيرة أشرف قبل إعدامه| شاهد

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

من حضر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

موضوعات متعلقة

رئيس مصلحة الجمارك: دخل مصر 215 كيلو ذهب منذ قرار الإعفاء الجمركي

ترشيحاتنا

هل النية شرط لصحة الأضحية؟.. مجدي عاشور يجيب

الدولار والسلع والأسعار| السيسي يطمئن المصريين من الأبعادية بالبحيرة: "حالنا هيبقى أحسن"

قصة مروعة في الدقي.. لغز جثمان فتاة متحلل وبجوارها والدتها فاقدة الوعي

مدبولي: إنشاء محطة مياه أمطار منفصلة تماما عن الصرف الصحي بالإسكندرية

احتراق مسجدين خلال 24 ساعة فى دولة عربية.. ماذا يحدث

بتكلفة 73 مليار جنيه.. مدبولي: تنفيذ 132 ألف وحدة سكنية في الإسكندرية والبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

الصحة: الحركة مهمة لخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

مي فاروق: أنا وشيرين عبدالوهاب أصدقاء طفولة

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

مدمرة.. ظاهرة وراء نفوق الأسماك في بحر أمريكا/ فيديو جراف

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ