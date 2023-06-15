361 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن نتائج الحملات التى شنتها مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والمواصفات المقررة.

تم تحرير ٣٦١ محضر خلال أسبوع بعد رصد مخالفات تتعلق بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والتصرف فى الدقيق المدعم و أيضًا بيع اسطوانات غاز بقيمة أعلى من السعر الرسمى ، وكذلك تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية وبيع لحوم مكشوفة وعدم حمل شهادات صحية .