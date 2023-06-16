برلمانية: حديث الرئيس في البحيرة حمل رسائل أمل للمواطنين

أكدت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قرية الأبعادية خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، وحضوره المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، اتسم كالعادة بالمصارحة والمكاشفة لكافة الامور والقضايا التي تهم الرأي العام، لافتة إلى أن تلك المصارحة والمكاشفة بالأرقام حول حجم الانجاز والإنفاق علي المشروعات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية ومدي القدرة علي تجاوزها .



وأشارت "جابر" إلى أن حديث الرئيس السيسي في البحيرة حمل رسائل أمل وتفاؤل وطمانة، حيث أكد الرئيس أننا كشعب ودولة، قادرون على مواجهة التحديات التى تواجههنا بسبب التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.



وأكدت عضو البرلمان أنه مازالت القضية السكانية تمثل تحدياً كبيراً حيث تلتهم اي زيادة في معدلات النمو، وان الدولة منذ 2010 زادت 25 مليون نسمة وهذا رقم كبير، مشيرة إلى أن هذا يتطلب موازنة ضخمة لما يمثله من زيادة الإحتياج لمضاعفة كافة الخدمات لمواجهة تلك الزيادة .



وأشادت "جابر" بالمبادرات التي تبنتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي كمبادرة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي ونجحت في ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء وتابعت وكذلك مبادرة القضاء علي قوائم الإنتظار التي اعلن الرئيس السيسي أنها تكلفت 20 مليار جنيها .



وأشارت " جابر" إلى أن مصر أنشأت عدد كبير من الجامعات سواء حكومية أو اهلية والجامعات الاهلية حتي تستوعب الزيادة في الأعداد وكما اكد الرئيس السيسي أن الجامعات التي تم إنشائها في الـ 5 سنوات الماضية تكفي حاجة المواطنين 5 سنوات وهذا يعكس مدي حرص القيادة السياسية علي المضي نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وكان قد وجه الرئيس وخلال الزيارة عدة رسائل هامة، كان أبرزها ما يلي:

- الدولة حريصة على ألا يقل احتياطي السلع عن 6 أشهر تفاديا لحدوث أي أزمات.

- استقبالنا 9 ملايين ضيف في مصر و«خلوا بالكم من بلدكم».

- الريف كان يغطي احتياجاته منذ سنوات والبيت الريفي عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة.

- مبادرة حياة كريمة كان مخططا لها أن تتكلف 200 لـ250 مليار جنيه ووصلت إلى 350 مليار جنيه.

- مشروعات قرية الأبعادية تزيد من الإصرار على استكمال مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة لسكان الريف.

- نعمل على توفير الاحتياجات بجهود ودعم المواطنين مع الدولة فضلا عن دعواتكم.

- مصر تستقبل 40 رضيعا جديدا كل 10 دقائق، وكل 15 ثانية يولد طفل.

- هنعدي كل الأزمات وهنبقى أحسن.

- جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وراء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار منذ 3 سنوات.

- أكتر من 70 مليون مستفيد من بطاقات التموين.

- إنهاء قوائم الانتظار تكلفت 20 مليار جنيه.