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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة  مما كشف عن التاتو واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت غادة عبد الرازق حذاء صيفي ميطح متناسق مع إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

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