إلهام شاهين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها، حيث ارتدت تي شيرت أسود مطبوع ببعض النقوشات مع بنطلون أسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الماحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناشقة مع لون بشرتها.