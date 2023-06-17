تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن امتحان المعادلة الفرنسية 

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بأن علي طلاب الفرقة الرابعة بالشعبتين العربية والإنجليزية بالمعادلة الفرنسية سرعة التسجيل وأداء الامتحان في المواعيد المحددة تجنبًا لتأخر تاريخ منحهم شهادة التخرج.

وأوضحت الحقوق، أن امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الآداب دور يوليو 2023، وسوف يعقد في المواعيد المبينة.

عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، اجتماعه الدوري بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس، ومدير الشعبة الإنجليزية، ومدير وحدة الجودة.

تابع المجلس سير امتحانات دور مايو، التي بدأت في الحادي والعشرين من مايو وتنتهى في الخامس عشر من يونيو الجاري، حيث عرض عميد الكلية والوكلاء للإجراءات الجديدة التي اتبعتها الكلية للحد من تأخر الطلاب عن موعد الامتحانات، وما أسفرت عنه هذه الإجراءات من نتائج إيجابية ملموسة.

كما تابع المجلس نتيجة زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي والاعتماد للكلية، وأكد على دعم توجه إدارة الكلية نحو اعتماد كافة برامجها.

وناقش المجلس باستفاضة آليات ضمان جودة محتوى المقررات الدراسية، وأكد في هذا الشأن على دور القسم العلمي في التأكد من حداثة واكتمال محتوى المقرر، ومراعاته للتطورات التشريعية والقضائية والفقهية المتعلقة به.