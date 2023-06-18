بيعلن عالفيس بوك.. حبس تاجر مخدرات بالوايلي

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح، وذلك بعد تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً ادعاء صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.