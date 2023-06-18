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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في بنك القطاع الخاص اليوم 18-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023.

وبلغ متوسط سعر الدولار في معظم بنوك القطاع الخاص من بينها "المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB،، كريدي أجريكول، الاسكندرية".

تفاصيل سعر الدولار ومفاجأة في الذهب..فيديو

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 15-6-2023

سعر البنك المركزي

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر و الأهلي المصري و التنمية الصناعية"

 

واستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023؛ في البنوك العاملة السوق المصرية دون أي تغيير.

ضوابط لشركات الصرافة

وفي وقت سابق قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 .

قال خطاب مرسل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلي رؤساء البنوك؛ إن تلك التعليمات مستمرة حتي نهاية يونيو 2024 إذ تتضمن إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حال عدم الإلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصل بدلا من 90 يوما وفقا لتعليمات ذلك المعيار.


كما تم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة للثانية في حال استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية من سداد العوائد المستحقة والمجنبة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 3 شهور .


وأرجع محافظ البنك المركزي إصدار تلك التعليمات إلي مساعدة عملاء البنوك وأصحاب القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأثرها على القطاعات المختلفة.


وقال محافظ البنك المركزي المصري إن هناك دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل والانتاج .


أعلى سعر


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

 

 

اجراءات مواجهة تقلبات سعر الصرف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن  الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدورلار على المواطن، معلقاً "الدولة كانت بتنزل الأسواق تشتري 3 أو 4 مليار دولار ونديهم للبنك المركزي عشان نحافظ على الـ 34 مليار دولار اللي مثبتينهم في البنك المركزي ليوفر طلبات المصريين لـ 3 أو 4 شهور أو اكتر .. كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا".

 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أنه لابد من مواجهة الأزمة الحالية بتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار ونعمل على زيادة الصادرات المصرية بالدولار، وخفض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج.

وتابع أن هناك قائمة بها 140 أو 150 منتجا يتم استيرادها بمقابل 30 مليار دولار من الممكن أن تتم صناعتها بالداخل وتوفير هذه الأموال الذي يتم دفعها بالفعل في هذا الوقت، معقبا "امتى هندخل الصناعات دي في مصر.. كل ما هنوفر هذه الأموال .. هندخلهم في سنة ولا اتنين ولا خمسة .. كل ما هندخلهم أسرع كل ما الناتج المحلي يزيد ومستوى البطالة يقل".

 

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