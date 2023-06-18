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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر: الموهبة ليست كل شيء في كرة القدم

صدى البلد

كشف جمال السيد رئيس قطاع الناشئين في نادي فيوتشر، معايير اختيار الناشئين الجيدين في النادي.
 

قال جمال السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموهبة ليست كل شئ في اختيار الناشئ الجيد، التطور مهم، وكل مركز له احتياجاته، ومتطلبات كل مركز مختلفة".
 

وأضاف: "أساس الاختيار الخاص باللاعبين الجيدين في النادي، يكمن في التطور، تطور اللاعب نفسه، وليست موهبته فقط، والمتطلبات الخاصة من مركزه أيضا".
 

واختتم: "فيوتشر قام باختبارات مجانية في المحافظات، وهذا حدث لأول مرة في تاريخ مصر وهذا الأمر عاد علينا بالنفع كثيرا".

رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر فيوتشر نادى فيوتشر جمال السيد

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