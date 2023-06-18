خبير سياحي: مصر حافظت على العمالة المُدربة وسددت رواتبهم في فترة كورونا

قال محمد فاروق، خبير سياحي، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تضم 3 محاور رئيسية هي: «الطيران، والفنادق، والتجربة السياحية»، مشيرا إلى أن الدولة ساهمت في الحفاظ على العمالة المُدربة في قطاع السياحة وسداد الرواتب عن طريق صندوق الطوارئ خلال فترة جائحة كورونا، فضلا عن استمرار تقديمها الكثير من القروض لتنمية عملية هذا القطاع.

خبير سياحي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة extra news، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة كونه أحد المصادر الرئيسية لدخول العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر، متابعا أن مصر حققت نموا في قطاع السياحة بنسبة 25% هذا العام، ونحتاج لمزيد من الاستثمارات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة من ضمنها الطيران الذي يشهد تطورا في الوقت الحالي.

خبير سياحي: التوسع في الطاقة الفندقية الاستيعابية

وأكد خبير سياحي، أن الطيران من أهم المحاور الرئيسية للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة بقطاع السياحة، ويأتي ذلك علاوة على التوسع في الطاقة الفندقية الاستيعابية، لافتًا إلى أنه جار العمل على إدراج قانون يساعد على التوسع في المباني القائمة من خلال تغيير النشاط لزيادة النمو في القطاع السياحي.

