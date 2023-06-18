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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة فطيرة الخضروات و اللحم المفروم

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة  فطيرة الخضروات و اللحم المفروم.

 

مقادير 
عجينة ميلفيه
مشروم
لحم مفروم
بروكلي
بصل ثوم
لبن بيض
كريمة لباني
مرقة
ملح _ فلفل زيت ذرة
زعتر
كرات ابيض
فلفل الوان

طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم
* شوحي البصل و الكرات في الزيت و ضيفي اللحمة المفرومة و عصجيها
* افرمي الفلفل الالوان مع المشروم المفروم علي اللحمة واضيفي البروكلي و الزعتر
* تبليهم بالملح و الفلفل و اتركيها لتنضج قليلا وافردي العجينة و ضعيها في قوالب الكب كيك
* اضيفي عليها الحشوة و البيض و اللبن و الكريمة علي الوجه وادخليها الفرن حتي تنضج و قدميها ساخنة

 

 

الطماطم الفلفل الألوان اللحمة المفرومة اللحم المفروم صوص الطماطم كيلو طماطم

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