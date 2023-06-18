إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة فطيرة الخضروات و اللحم المفروم.

مقادير

عجينة ميلفيه

مشروم

لحم مفروم

بروكلي

بصل ثوم

لبن بيض

كريمة لباني

مرقة

ملح _ فلفل زيت ذرة

زعتر

كرات ابيض

فلفل الوان

طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم

* شوحي البصل و الكرات في الزيت و ضيفي اللحمة المفرومة و عصجيها

* افرمي الفلفل الالوان مع المشروم المفروم علي اللحمة واضيفي البروكلي و الزعتر

* تبليهم بالملح و الفلفل و اتركيها لتنضج قليلا وافردي العجينة و ضعيها في قوالب الكب كيك

* اضيفي عليها الحشوة و البيض و اللبن و الكريمة علي الوجه وادخليها الفرن حتي تنضج و قدميها ساخنة