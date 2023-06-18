إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة فطيرة الخضروات و اللحم المفروم.
مقادير
عجينة ميلفيه
مشروم
لحم مفروم
بروكلي
بصل ثوم
لبن بيض
كريمة لباني
مرقة
ملح _ فلفل زيت ذرة
زعتر
كرات ابيض
فلفل الوان
طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم
* شوحي البصل و الكرات في الزيت و ضيفي اللحمة المفرومة و عصجيها
* افرمي الفلفل الالوان مع المشروم المفروم علي اللحمة واضيفي البروكلي و الزعتر
* تبليهم بالملح و الفلفل و اتركيها لتنضج قليلا وافردي العجينة و ضعيها في قوالب الكب كيك
* اضيفي عليها الحشوة و البيض و اللبن و الكريمة علي الوجه وادخليها الفرن حتي تنضج و قدميها ساخنة