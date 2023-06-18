طارق رسلان يطالب بتفعيل دور التعاونيات والإنتهاء من قانون موحد

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات علي وجه السرعه .

واضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات فى مصر ، بأن الدراسه وضعت يدها علي عدد من المشاكل في القطاع التعاوني ، التي تستلزم تحرك جاد وسريع من الحكومة.

وتابع رسلان بأن هناك قصور شديد في الجهات التابعه للتعاونيات ويكفي أن قرية بها 30 الف مواطن وزمانها 1500 فدان يوجد بالجمعيه التعاونيه ، موظف واحد يفتح ويقفل ويقوم بجميع المهام ،فهل هذا يعقل ونحن في الجمهورية الجديدة أن يستقيم هذا الأمر.