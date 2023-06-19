اتفاقية الأمان النووي.. لماذا وافقت عليها مصر؟ وهذه أهم أهدافها

تسعى دول العالم للتعاون من أجل بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية على نحو يشمل التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، في ظل وجود 409 مفاعلات نووية تعمل على مستوى العالم، مما يزيد من المخاطر والإشعاعات والتحديات التي تواجه الكثير من الدول.

اتفاقية الأمان النووي

اتفاقية الأمان النووي

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم (170) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.

وتهدف اتفاقية الأمان النووي إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.

يأتي ذلك إلى جانب مساع الاتفاق، إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الاخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.

كما يهدف الاتفاق الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

وتعد الاتفاقية، معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.

اتفاقية الأمان النووي

تحديات الأمان النووي

وتواجه المنشآت النووية والإشعاعية تحديات كبيرة في ظل التغيرات المناخية، وأصبحت بعداً حاضراً في مختلف البرامج التنموية وتؤثر التغيرات المناخية تؤثر بشكل حيوي على إمدادات الطاقة العالمية.

كما أنه خلال السنوات الثمانية الماضية ازدادت التأثيرات من التغيرات المناخية، وضمن التأثيرات المتوقعة على مواقع المنشآت النووية والإشعاعية مخاطر السيول، وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على أجهزة القياس وخاصة الرقمية، ومخاطر الرياح الشديدة المحملة بالأتربة على الأجهزة والمواقع.

ومن أهم التحديات التي تواجه الكثير من دول العالم والتي لديها الكثير من المنشآت النووية والإشعاعية التي تعمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تشمل توليد الطاقة والمجالات الطبية والصناعية والبحوث النووية هي التغيرات المناخية المتزايدة في السنوات الآخيرة والتي تهدد الأمان النووي.

ومن جانبها تحدثت عالمة الطاقة الذرية والأمان النووي، الدكتورة عصمت أمين، عن تأثير التغيرات المناخية على تصميم وتشغيل المفاعلات النووية حيث تحدثت عن اعتبارات الأمان النووي في المفاعلات النووية والتي تشمل التحكم في نسبة الإشعاع، تقليل درجة الحرارة في قلب المفاعل، والتخلص من المخلفات المشعة.

وأضافت "أمين"، أن التغيرات المناخية أضافت بعداً أخر على هذه المحددات في تصميم وتشغيل المفاعلات النووية وأصبح من الضروري أخذها في الاعتبار وهي تشمل ضرورة تحليل جميع المخاطر وتأثيرها المباشر وغير المباشر، وكذلك تحديد مصادرها.

الدكتورة عصمت أمين

تأثيرات التغيرات المناخية

وتابعت "أمين"، أنه من أهم التحديات التي تواجه تصميم المفاعلات النووية هو ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على تقليل الكفاءة الحرارية لجميع محطات الطاقة ومنها المحطات النووية، حيث عرضت أحدث تقرير دولي يرصد أن درجة حرارة الأرض سترتفع ما بين 0,3 درجة مئوية إلى 4,8 درجة مئوية حتى عام 2100.

كما أوضحت بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار لمجابهة التغيرات المناخية عند تصميم المفاعلات النووية الجديدة وكذلك للتعامل مع المفاعلات النووية القائمة أو التي تحت الإنشاء.

وكثرت الحوادث في المنشآت النووية والإشعاعية على مستوى العالم منذ عام 2000، حيث تبين أن منها 78 حادثة كانت نتيجة التغيرات المناخية من إجمالي 137 حادثة مما يؤكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات المناخية.

ولذلك تهدف اتفاقية الأمان النووي إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيَّد بها الدول.