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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس السيادة السوداني لـ أبوالغيط: المبادرات الدولية تعثرت في تسوية النزاع

أحمد أبوالغيط ومالك
أحمد أبوالغيط ومالك عقار

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اطلع الأمين العام على مستجدات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع الميداني، والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في استعادة الأمن والسيطرة داخل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن الوضع الإنساني الكارثي الذي نتج عن الاقتتال الدائر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن “عقار”، أشار في حديثه إلى تعثر المبادرات الدولية والإقليمية في التوصل الي تسوية للنزاع، موضحاً ضرورة تناسق العمل الدولي والإقليمي بما يحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان بعيداً عن التجاذبات والتنافس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد في هذا الإطار على أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا الخصوص والحاجة للدعم العربي للمؤسسات الشرعية في البلاد.

وأكد المتحدث أن الأمين العام حرص خلال اللقاء على التزام الجامعة العربية بالعمل على استقرار السودان وسلامة أراضيه والحفاظ علي مقدارت الشعب السوداني وحماية مؤسساته، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أمن واستقرار السودان.

وذكر المتحدث أن ابو الغيط شدد على ضرورة تضافر العمل الدولي والمبادرات الدولية للعمل لمصلحة السودان وشعبه وذلك بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية السودان. كما أكد السيد الأمين العام على أهمية العمل على التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة من خلال الهدن التي يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات جدة.

ودعا في ضوء ذلك إلى ضرورة العمل الجاد على تحقيق مزيد من التناغم فيما بين هذه المبادرات وذلك، مضيفاً أن الجامعة العربية ستعرض أفكاراً في هذا الشأن على الجهات المختلفة.

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