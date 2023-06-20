أضرار معطر الجو

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبة محمد، إنه على الرغم من أن معطرات الجو يمكن أن تساعد في تحسين رائحة الهواء في المنزل أو المكتب؛ إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الأضرار، إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو بشكل مفرط.

وكشفت خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبة محمد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن هذه الأضرار المحتملة:

1- الحساسية: قد يسبب استنشاق العطور والروائح المعطرة في معطرات الجو، حساسية لدى بعض الأشخاص، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو الربو.

2- تهيج عدد من أعضاء الجسد: قد يسبب استخدام معطرات الجو بشكل مفرط التهيج للعينين والجلد والجهاز التنفسي.

3- التلوث الهوائي: يمكن أن تساعد معطرات الجو في إخفاء الروائح الكريهة، ولكنها لا تزيلها بالفعل، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التلوث الهوائي في المنزل أو المكتب.

4- تأثير على الصحة العامة: قد يسبب استخدام معطرات الجو المصنوعة من المواد الكيميائية الضارة تأثيرًا سلبيًا على الصحة العامة، وقد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والأمراض التنفسية والمناعية.

وأوضحت أنه وبالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض معطرات الجو الطبيعية، مثل زيوت اللافندر والنعناع، يمكن أن تسبب تفاعلات سلبية مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.