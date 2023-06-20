عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار معطر الجو

أضرار معطر الجو
أضرار معطر الجو

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبة محمد، إنه على الرغم من أن معطرات الجو يمكن أن تساعد في تحسين رائحة الهواء في المنزل أو المكتب؛ إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الأضرار، إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو بشكل مفرط.

وكشفت خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبة محمد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن هذه الأضرار المحتملة:

1- الحساسية: قد يسبب استنشاق العطور والروائح المعطرة في معطرات الجو، حساسية لدى بعض الأشخاص، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو الربو.

2- تهيج عدد من أعضاء الجسد: قد يسبب استخدام معطرات الجو بشكل مفرط التهيج للعينين والجلد والجهاز التنفسي.

3- التلوث الهوائي: يمكن أن تساعد معطرات الجو في إخفاء الروائح الكريهة، ولكنها لا تزيلها بالفعل، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التلوث الهوائي في المنزل أو المكتب.

4- تأثير على الصحة العامة: قد يسبب استخدام معطرات الجو المصنوعة من المواد الكيميائية الضارة تأثيرًا سلبيًا على الصحة العامة، وقد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والأمراض التنفسية والمناعية.

وأوضحت أنه وبالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض معطرات الجو الطبيعية، مثل زيوت اللافندر والنعناع، يمكن أن تسبب تفاعلات سلبية مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

اضرار معطر الجو الاقتصاد المنزلي الروائح الكريهة الحساسية الجهاز التنفس الصحة العامة حساسية الصدر جهاز التنفس تنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

موضوعات متعلقة

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. كنز نبوي أفضل 110 أدعية شاملة للخيرات

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترشيحاتنا

أنواع الدماء الواجبة في الإحرام وأسباب وجوبها.. تعرف عليها

الاتحاد الأوروبي يُقَيِّم درجة استعداد أوكرانيا للانضمام إلى التكتل

ناقد رياضي: الزمالك يسعى لإبرام صفقة جماهيرية.. وعودة طارق حامد «صعبة»

ضهري اتقسم بعد وفاة والدي.. عائشة بن أحمد تنهار بالبكاء على الهواء

محمد زيدان: ميتلاند لن يتمسك بإمام عاشور إذا طلب الرحيل

حكم تربية الكلاب لحاجة ورأي الشرع في نجاستهم.. الدين بيقول إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ