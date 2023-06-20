ولي عهد الكويت: مرت فترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته،اليوم الثلاثاء، في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة، أن الكويت مرت بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف في كلمته في افتتاح دورة مجلس الأمة الجديد إن الكويت لن تسمح "بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور"، مشدداً على ثقته في وعي النواب بما تواجهه البلاد من تحديات.

وأضاف ولي عهد الكويت في كلمته أنه لا يوجد مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء.

وأوضح الشيخ الصباح أنه لن يسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، مشدداً على أنه يجب تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله.



وأكد ولي عهد الكويت أن أمامهم مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني، كما يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة.



وشدد ولي العهد الكويتي على ألزام مجلس الأمة استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد، مضيفاً أنه يجب على مجلس الأمة إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب.

