معاريف : ترامب أسوأ من أوباما .. اتفاق أمريكي محتمل مع إيران يضع إسرائيل في مأزق سياسي وأمني
كوريا الشمالية ترفع سقف التحدي | قوة نووية لا تتوقف تحت قيادة كيم جونغ أون
أبواب الخير تصل إلى 19 مليون مستفيد في كل محافظات مصر
أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بتطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية
ائتلاف أولياء أمور مصر: تعليق الدراسة قرار صائب لضمان سلامة الطلاب والمعلمين
جامعة الأزهر: رفع درجة جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية
قائد الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا تتلقى تعليمات من البنتاجون للانتشار في الشرق الأوسط
انتشار الفرقة 82 المحمولة جوا تمهيدا لاحتمال شن عملية برية في إيران.. تفاصيل
لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة.. وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى
لحسم لقب الدوري.. أجندة مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز
اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص
غذّينا بها الخزان الجوفي | الري: حصد مليونيّ متر مكعب من مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين تتحرك دبلوماسياً .. دعوة عاجلة لبدء محادثات سلام في الشرق الأوسط

ملك ريان

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى ضرورة الإسراع في إطلاق محادثات سلام شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في إطار التحركات الدبلوماسية المتزايدة لاحتواء التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأكد الوزير الصيني أن استمرار الأزمات والصراعات في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، بل يمتد تأثيره إلى النظام الدولي بأكمله، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي وأهمية الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبر المنطقة. وشدد على أن الحلول العسكرية لم تعد مجدية، وأن الطريق الوحيد القابل للاستمرار هو العودة إلى طاولة المفاوضات وفتح قنوات حوار مباشر أو غير مباشر بين الأطراف المعنية.

وأشار وانغ يي إلى أن بلاده تتابع بقلق تطورات الأوضاع، وتدعم أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى وقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر، مؤكداً استعداد الصين للعب دور إيجابي وبنّاء في دعم مسارات التسوية السياسية، بما يحقق التوازن ويعزز الأمن الجماعي.
 

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الاتصال آخر تطورات المشهد الإقليمي من وجهة نظر بلاده، مؤكداً أن إيران تدعم مبدأ الحلول السياسية، لكنها ترى ضرورة معالجة جذور الأزمات بشكل شامل وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار. كما شدد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الإشارة إلى أن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بإنهاء السياسات التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات.


ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات في عدد من بؤر الصراع في الشرق الأوسط، وتزايد التحذيرات الدولية من احتمالية توسع نطاق المواجهات إذا لم يتم احتواء الوضع سريعًا عبر حلول سياسية ودبلوماسية. كما يشير إلى تنامي الدور الصيني في الملفات الدولية الحساسة، ومحاولات بكين تعزيز حضورها كوسيط موثوق في النزاعات الإقليمية.

وتسعى الصين من خلال هذه التحركات إلى دعم الاستقرار العالمي، في إطار سياستها القائمة على تعزيز الحلول السلمية وتجنب الانخراط في الصراعات العسكرية المباشرة. وفي المقابل، تبرز الحاجة الملحة إلى توافقات إقليمية ودولية تضع حدًا للتصعيد المتكرر، وتفتح الطريق أمام تسوية شاملة تعيد التوازن إلى المنطقة وتقلل من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

هبوط طارئ | الذهب يخسر 130 جنيهًا دفعة واحدة

ترشيحاتنا

الصين تتحرك دبلوماسياً .. دعوة عاجلة لبدء محادثات سلام في الشرق الأوسط

الصين تتحرك دبلوماسياً .. دعوة عاجلة لبدء محادثات سلام في الشرق الأوسط

البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي يعلن خفض سعر العملات الأجنبية الرئيسية أمام الروبل

مخيم لاجئين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم لاجئين شمال رام الله وتطلق الرصاص

بالصور

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

6 أطعمة يوصى بها كحلول سريعة وآمنة عند هبوط السكر

أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد