أخبار السيارات|أسعار سانج يونج تيفولى XLV 2023 الجديدة في مصر.. تويوتا كورولا موديل هذا العام

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت بوجاتي سيارتها الأيقونية تشيرون سوبر سبورت للمرة الأولى في عام 2019 وحققت الرقم القياسي كأسرع سيارة انتاج في العالم والذي بلغ 304.773 ميلاً في الساعة في مسار اختبار Ehra-Lessien التابع لمجموعة فولكس فاجن في ألمانيا.

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الرياضية، والتي لم تتخطى حاجز المليون جنيه حتى الان، على الرغم من الزيادات السعرية الرسمية المتكررة، ومن جانب اخر تحطى هذه الفئة على شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل فئة وعلامة تجارية.

تتوفر السيارة الكورية سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 في السوق المصري بفئتين مع العديد من التجهيزات المختلفة مما يجعلها أحد أهم الخيارات في فئتها.

تتعدد الإصدارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات، سواء من ناحية التصميمات الهيكيلة بين السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، والعلامات التجارية ايضا، ولكن يبقى عنصر السعر هو نقطة فاصلة للباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

يشهد قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV نمواً كبيراً في مصر على حساب الفئات الأخرى، وذلك لما تتميز به من ارتفاع عن الأرض ومساحة أكبر مما يجعلها الخيار المفاضل عند السفر لمسافات طويلة.

تقدم عملاقة تصيع السيارات اليابانية العريقة تويوتا، الكثير من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الـ 7 مقاعد، أو الفئة الرياضية SUV، بالاضافة إلى طرازات الكروس اوفر، والسيدان، ولعل من اشهر هذه الطرازات هي الايقونة "كورولا".