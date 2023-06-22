الأرخص في مصر .. 5 سيارات "زيرو" تبدأ من 399 ألف جنيه

تتعدد الإصدارات المطروحة داخل السوق المصري للسيارات، سواء من ناحية التصميمات الهيكيلة بين السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، والعلامات التجارية ايضا، ولكن يبقى عنصر السعر هو نقطة فاصلة للباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه " الأرخص في مصر"

سوزوكي سيلاريو

1 – سوزوكي سيلاريو

تنتمي السيارة سوزوكي سيلاريو إلى فئة الهاتشباك، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الاخيرة، بينما تستخدم باقة الفئات ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، وتستمد قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، بقوة اجمالية تقدر بـ 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتراوح أسعار السيارة بين 399,900 جنيه و489,900 جنيه.

شيري اريزو 5

2 – شيري اريزو 5

تقدم شركة شيري الصينية نسختها اريزو 5 عبر 3 فئات، مع سعر يبدأ من 440 ألف جنيه للفئة الاولى، والتي تضم ناقل سرعات مانيوال، على عكس الفئات الاخرى التي تستخدم ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، و141 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 11.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم.

بي واي دي L3

3 – بي واي دي L3

تأتي السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 بتصميم السيدان الشهير، مع فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 430 ألف جنيه، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 نقلات، مقترن بمحرك 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة.

ميتسوبيشي اتراج

4 – ميتسوبيشي اتراج

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج عبر فئة واحدة ايضا من التجهيزات، مع سعر رسمي يقدر بـ 495,000 جنيه، وقدرات فنية تتمثل في محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة انتاج بلغت 76 حصانا، و 100 نيوتن/م، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي اكسنت RB

5 – هيونداي اكسنت RB

تعتبر هيونداي اكسنت RB أرخص إصدارات العلامة التجارية الكورية، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 490 ألف جنيه وحتى 530 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2023، وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي"، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.