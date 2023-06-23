الأوقاف تعلن عن مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية يونيو 2023.. شروطها وجوائزها

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية شهر يونيه 2023، حيث خصصت الوزارة جائزة قدرها ٣ آلاف جنيه لأفضل مسئولي الدعوة الإلكترونية والنشر الإلكتروني بالأوقاف أداء خلال شهر يونيه.

مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية

كما خصصت الأوقاف وفق بيانها اليوم: "ألفين وخمسمائة جنيه للثاني، وألفين جنيه للثالث، وألف وخمسمائة جنيه للرابع، وستة عشر جائزة تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه بشرط ألا يقل نمو الصفحة المشرف عليها خلال شهر يونيه عن خمسمائة متابع، علمًا بأن عملية التقييم ستتم يوم ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣م وإعلان أسماء الفائزين في ١ /٧ / ٢٠٢٣م.

الاعتداء على المساجد والمصاحف

كما أدان وزير الأوقاف في وقت سابق من اليوم، اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي تنسف كل فرص التعايش و تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده و إقامة شعائر دينه في أمن وأمان ولا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان أين أنتم و أين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد ؟!

وتساءل وزير الأوقاف: أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا و أليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير ؟!

ولفت إلى أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار ، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته ، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع ، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده .

واختتم وزير الأوقاف، قائلا: “نأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير”.