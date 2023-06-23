عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية يونيو 2023.. شروطها وجوائزها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية شهر يونيه 2023، حيث خصصت الوزارة جائزة قدرها ٣ آلاف جنيه لأفضل مسئولي الدعوة الإلكترونية والنشر الإلكتروني بالأوقاف أداء خلال شهر يونيه.

مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية

كما خصصت الأوقاف وفق بيانها اليوم: "ألفين وخمسمائة جنيه للثاني، وألفين جنيه للثالث، وألف وخمسمائة جنيه للرابع، وستة عشر جائزة تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه بشرط ألا يقل نمو الصفحة المشرف عليها خلال شهر يونيه عن خمسمائة متابع، علمًا بأن عملية التقييم ستتم يوم ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣م وإعلان أسماء الفائزين في ١ /٧ / ٢٠٢٣م.

الأوقاف: اعتداء المستوطنين على نسخ المصحف في نابلس عين الإرهاب والتطرف

وكيل الأوقاف السابق: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام

الاعتداء على المساجد والمصاحف

كما أدان وزير الأوقاف في وقت سابق من اليوم، اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي تنسف كل فرص التعايش و تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده و إقامة شعائر دينه في أمن وأمان ولا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان أين أنتم و أين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد ؟! 

وتساءل وزير الأوقاف: أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا و أليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير ؟!

ولفت إلى أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار ، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته ، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع ، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده . 

واختتم وزير الأوقاف، قائلا: “نأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير”.

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة مسئولي الدعوة الإلكترونية الاعتداء على المساجد والمصاحف وزير الاوقاف الارهاب والتطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موضوعات متعلقة

الأوقاف: اعتداء المستوطنين على نسخ المصحف في نابلس عين الإرهاب والتطرف

أعمال يوم التروية.. 4 أعمال لابد أن يحرص عليها الحاج

وزير الأوقاف يكشف ما يفسد الحج ولا يجبر بدم

هل ترك الركعتين خلف مقام إبراهيم يؤثر في ثواب العمرة؟.. علي جمعة يوضح

وزير الأوقاف يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح

هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ مجدي عاشور يحسم الجدل

يوم الحج الأكبر.. انتشار لـ أئمة وواعظات الأوقاف لشرح مناسك عرفات

ترشيحاتنا

خبير: إنجازات التعليم كانت تحتاج 50 عاما والسيسي حققها في 9 سنوات

شكوى فنكوش.. فتوح يراوغ .. والزمالك يصعد ضد الأهلي.. وخبير لوائح: الانضباط غير مختصة

ماكرون يتهم روسيا بزعزعة الاستقرار في إفريقيا.. تفاصيل

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ