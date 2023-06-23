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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: اعتداء المستوطنين على نسخ المصحف في نابلس عين الإرهاب والتطرف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف و العنصرية التي تنسف  كل فرص التعايش و تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده و إقامة شعائر دينه في أمن وأمان ولا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان أين أنتم و أين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد ؟! 

وتساءل وزير الأوقاف، في بيان : أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا و أليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير ؟!
 

وأشار إلى أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار ، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته ، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع ، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده . 
 

وتابع: نأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير .
 

الأوقاف اعتداء المستوطنين المصحف مساجد نابلس

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