وكيل الأوقاف السابق: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام

أكد محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن الأضحية سنة نتقرب بها من الله وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان قادرا ومستطيعا.

وقال محمد عيد كيلاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وذلك طبقا للنصوص القرآنية، مؤكدا أن بهيمة الأنعام هي الخروف والبقر والأبل وغيرها وليست من الطيور.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن من يستطيع ويقدر على الأضحية فهي سنة ومن لم يستطع فالأعمال بمقاصدها وثبت الأجر بقدر النية.

يشترك فيها 7 أشخاص

وأشار محمد عيد كيلاني إلى أن جمهور العلماء أكد أن الخروف يكون لشخص واحد، أما البقر والعجول والأبل، فمن الممكن أن يشترك فيها 7 أشخاص.