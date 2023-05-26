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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تزيل الهموم وتمحي الذنوب.. الأوقاف توضح فضل الصلاة على النبي

محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا

تحدث محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن فضل وحكم الصلاة على رسول الله، قائلا: نحن أمرنا في القرآن الكريم بكثرة الصلاة على رسول الله، مستشهدا بقول الله عز وجل :" إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".


ونوة "محمد عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، بأن كثرة الصلاة على رسول الله تضمن لنا مرافقة رسول الله في الجنة، مستشهدا بقول رسول الله:"  إن أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة عليَ".


وأوضح أن الصلاة على رسول الله كنز، فهي تزيل الخطايا وترفع الدرجات، مستشهدا بقول رسول الله :"من صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات".

 

ولفت إلى أن الصلاة على رسول الله تزيل الهموم وتغفر الذنوب، مستشهدا بقول رسول الله :" أتاني آت من ربي فقال لي ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا .. فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك . قال إن شئت . قال ألا أجعل ثلثي دعائي لك . قال إن شئت. قال ألا جعل دعائي لك كله، قال :إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة".

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