سفير مصر في الهند: زيارة مودي ستغير قواعد اللعبة لـ نيودلهي والقاهرة

قال السفير المصري في الهند وائل محمد عوض إن "زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمصر خلال الفترة من 24 إلى 25 يونيو ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للعلاقات الثنائية، حيث من المتوقع أن يتخذ الجانبان ترتيبات لتكثيف التعاون في مجالات تتراوح بين الأمن والتجارة والاستثمار."

وأضاف السفير وائل في حواره الحصري مع صحيفة هيندوستان تايمز الهندية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أنه بجانب الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية، سيناقش الجانبان عرض مصر الخاص بتخصيص منطقة للهند داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار وائل في المقابلة الخاصة إن الاستثمارات الهندية في الهيدروجين الأخضر والسياحة من المجالات الأخرى ذات الإمكانات الكبيرة، ملفتًا أن آخر زيارة ثنائية قام بها رئيس وزراء هندي إلى مصر كانت في عام 1997.

وقال: "في ذلك الوقت، كانت هناك قيادة مختلفة في مصر والهند، وكان العالم مختلفًا. كان العالم كله والسياق الدولي والاستقطاب مختلفين. لقد كان من المحبط للغاية بالنسبة لي، كسفير، أن أرى العلاقات بين مصر والهند، والتي كانت تقليديًا قوية جدًا، لم تستمر بنفس الزخم الذي كان لدينا في الخمسينيات والستينيات."

وشدد السفير المصري في الهند أنه "في عام 2022، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة كريمة للغاية من مودي ليكون الضيف الرئيسي في يوم الجمهورية، وأرى أنه سيغير قواعد اللعبة. تولى كل من رئيس الوزراء مودي ورئيسنا منصبيهما في عام 2015. لدى كلا الزعيمين نفس الأولويات في الاعتبار- تحديث بلديهما، والتصنيع، وخلق فرص العمل، والتنمية والوعي البيئي. كل هذه القضايا تتعلق بالمشاكل التي يواجهها العالم النامي حاليا. أخيرًا، سيجلسون معًا بعد سنوات عديدة، ويمكنهم معالجة الأمور معًا ووضعها على المستوى الثنائي، وأيضًا في منظور مجموعة العشرين لأن مصر تمت دعوتها كدولة ضيفة في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين."

وكشف وائل الدوافع وراء الزيارة قائلًا: "لم يأتِ اختيار مصر من أي شيء- كانت هناك أسباب قوية للغاية وراء ذلك. الأول هو أن كلا من مصر والهند دولتان ناميتان. كلاهما يرى وجها لوجه في العديد من الأشياء. يمكننا تعزيز موقف بعضنا البعض على الجبهة الدولية. والثاني هو مصر التي عقدت قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي والهند هي الآن رئيسة مجموعة العشرين. تدور أحداث COP27 حول التقدم إلى المجتمع الدولي من خلال مشاريع سليمة بيئيًا ستساعد الكوكب في التغلب على التحديات البيئية. إذا أتينا إلى مجموعة العشرين، فإن التمويل وكيفية تمويل التنمية من أهم القضايا. كان من الواضح أنه تجمع بين دولتين تعملان من أجل نفس الشيء وتدافعان عن مواقفهما بشأن التمويل من جانب والبيئة من الجانب الآخر. هذه مواضيع مهمة للغاية وذات صلة ليس فقط بالبلدين ولكن شخصيًا للزعيمين.