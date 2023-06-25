السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية .. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي ناريندي مودي بقصر الاتحادية، وتم عقد مباحثات ثنائية، تضمنت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي.

فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.





