ارتكاب خطأ الحرب بأوكرانيا.. أمين الناتو يعلق على تمرد فاجنر في روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين إن تمرد قوات فاجنر في روسيا يظهر أن موسكو ارتكبت خطأ استراتيجيًا بشن حرب على أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح ستولتنبرج للصحفيين خلال زيارة إلى ليتوانيا أن "الأحداث التي وقعت في نهاية الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبه الرئيس فلاديمير بوتين بضمه لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف أنه "مع استمرار روسيا في هجومها، من الأهمية بمكان مواصلة دعمنا لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب فشل التمرد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوزين تمرده المسلح ضد روسيا.

وقال بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوزين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".