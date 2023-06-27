بعد تصريحاته القوية.. إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني لديها

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" ،اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأوكراني لديها يفجين كورنيتشوك للاجتماع معه في 3 يوليو القادم، على خلفية انتقادات وجهها للسياسات الإسرائيلية.

ونقل تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن وزير الخارجية إيلي كوهين قوله، يوم الأحد الماضي، إنه سيتم استدعاء السفير الأوكراني إلى الوزارة، بعد صدور ما وصفه ببيان شديد اللهجة من سفارته.

وأضاف كوهين أنه "رغم التعقيدات مع روسيا، إلا أن إسرائيل وقفت إلى جانب أوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى اليوم"، مشيراً إلى أن إسرائيل أرسلت "مساعدات إنسانية بصورة غير مسبوقة" إلى أوكرانيا.

ونشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بيان على تويتر عبرت فيه عن أسفها تجاه اختيار الحكومة الإسرائيلية طريق التعاون مع روسيا، منتقدة ما وصفته بتصريحات تبرر "تقاعس إسرائيل التام" عن تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا.