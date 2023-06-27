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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحاته القوية.. إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني لديها

صدى البلد

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" ،اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأوكراني لديها يفجين كورنيتشوك للاجتماع معه في 3 يوليو القادم، على خلفية انتقادات وجهها للسياسات الإسرائيلية.

ونقل تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن وزير الخارجية إيلي كوهين قوله، يوم الأحد الماضي، إنه سيتم استدعاء السفير الأوكراني إلى الوزارة، بعد صدور ما وصفه ببيان شديد اللهجة من سفارته.

وأضاف كوهين أنه "رغم التعقيدات مع روسيا، إلا أن إسرائيل وقفت إلى جانب أوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى اليوم"، مشيراً إلى أن إسرائيل أرسلت "مساعدات إنسانية بصورة غير مسبوقة" إلى أوكرانيا.

ونشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بيان على تويتر عبرت فيه عن أسفها تجاه اختيار الحكومة الإسرائيلية طريق التعاون مع روسيا، منتقدة ما وصفته بتصريحات تبرر "تقاعس إسرائيل التام" عن تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا.

استدعاء الإسرائيلية الأوكرانية التعقيدات التعاون الخارجية

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