محمد توفيق يروي تفاصيل كيف رأى إعلان وزارة الخارجية وقام بالتقديم هو وزوجته

قال السفير الأديب محمد توفيق سفير مصر الأسبق في واشنطن، لــــ أخبار مصر مع أيمن عدلي، إنه كان متزوج ويعمل لمدة خمس سنوات مهندس تنفيذي فى المواقع، مشيرا إلى أنه بالمصادفة كان يري الجرائد ورأي إعلان الخارجية وقرر هو زوجته الدخول إلى الإمتحان.

وأضاف: “كان من حظي أني أنجح، ولكن بعد النجاح كان هناك مرحلة المعهد الدبلوماسي وهو يعد معهد مهم ويهتم جدا أن يكون هناك عملية إعداد جيدة جدا للدبلوماسي، وكان وقتها مدير المعهد السفير يوسف شرارة”.

وتابع: “كان المشرف علينا السفير الدكتور محمد عز الدين والسفيرة هدي جودة.. وكان طقم مهم جدا فى معهد الدراسات الدبلوماسية، وكان هناك بحث من أجل التخرج من المعهد، وكان يشرف على بحثي الدكتور مصطفي الفقي”.