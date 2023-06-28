أخبار مصر على مدار 24ساعة.. رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أخبار مصر.. توجيهات حكومية كبرى بـ رفع درجة الاستعداد لـ استقبال عيد الأضحى.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الحكومة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان استعداد الحكومة لعيد الأضحي .

وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، بمحافظة القاهرة، تزامنًا مع عطلات عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتواجد الكامل للفريق الصحي بكافة تخصصه، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل المنظومة الصحية.

الرئيس السيسي يهنئ بشار الأسد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

كل الخير والازدهار للشعب الشقيق.. الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، كما أجرى الرئيس السيسي اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



هاتفيا.. السيسي يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أبو مازن للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من ملك الأردن للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للتهنئة بالعيد

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر مل، ولي عهد دولة الكويت،

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خلال اتصال هاتفي.. السيسي يهنئ محمد بن زايد بـ عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط لارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لسائقى القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات

مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري وشعوب الامتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الاضحي المبارك .

قرينة الرئيس مهنئة بعيد الأضحى: أسأل الله أن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية بعد غروب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة

نجحت نفرة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى مزدلفة بعد غروب شمس عرفة، لجمع الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بمشعر منى.

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غداً الأربعاء أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك بتكلفة اجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه.

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى

انتخابات الأطباء.. 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، اليوم، عن تقدم 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة، وواستعرضت اللجنة العامة للانتخابات، ما أسفر عنه اليوم الثامن لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم لعضوية النقابة العامة.

جوارديولا يزور منطقة جبل السلسلة الآثرية بمدينة كوم أمبو في أسوان

زارالمدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا وأسرته، اليوم الثلاثاء، منطقة جبل السلسلة الآثرية بمدينة كوم أمبو في أسوان، وذلك في إطار زيارتهم السياحية لعدد من المدن السياحية المصرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بسبب طقس أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ للمواطنين

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم ملامح طقس أيام العيد ( من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023) ، حيث إنه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة ورطبة شمالاً، شديدة الحرارة على وسط وجنوب الصعيد.

نجاح تصعيد حجاج السياحة إلى عرفات.. واستعدادات مكثفة لنفرتهم إلى مزدلفة

يؤدي حجاج بيت الله الحرام حاليا الركن الاعظم للحج بالوقوف بصعيد عرفات ، وسط أجواء إيمانية وروحانية رائعة

بأسعار مخفضة.. الزراعة تواصل بيع اللحوم البلدى فى وقفة عيد الأضحى.. صور

تواصل منافذ وزارة الزراعة اليوم وقفة عيد الاضحى المبارك بيع اللحوم للمواطنين بأسعار محفضة سواء المنافذ التابعة لقطاع الانتاج او الادارة العامة للزراعات المحمية ، والتى يصل فيها سعر كيلو اللحوم البلدي 230 جنيها ، وكيلو اللحم الضأن ب 250 جنيهًا.

قطارات إضافية متاحة للحجز في نفس يوم السفر خلال إجازة عيد الأضحى

طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية تعمل حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة علي القطارات الحالية.

تعرف على مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أكدت الشركة المصرية لمترو الأنفاق، استمرار ساعات عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى كما هي، على أن تبدأ جميع القطارات التحرك فى محطات المترو من الساعة 5.15 صباحا، وتستمر حتى الساعة 12.30 ليلا.

بالتزامن مع عيد الأضحي.. انخفاض أسعار اللحوم 20% |تفاصيل

يتوقع خبراء الثروة الحيوانية انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد توافر الأعلاف ، إلا أن إقبال المواطنين عليها بالتزامن مع عيد الأضحي جعل أسعارها مستقرة .