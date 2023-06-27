تعرف على مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أكدت الشركة المصرية لمترو الأنفاق، استمرار ساعات عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى كما هي، على أن تبدأ جميع القطارات التحرك فى محطات المترو من الساعة 5.15 صباحا، وتستمر حتى الساعة 12.30 ليلا.

وجهز مترو الأنفاق غرفة عمليات لمتابعة ساعات التشغيل، وحركة سير القطارات، وانتظامها طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

مواعيد مترو الأنفاق فى العيد الأضحى 2023

ونستعرض في التقرير التالي، مواعيد مترو الأنفاق فى العيد، فضلا عن تحديد المحطات التبادلية.

- ينطلق أول قطار للمترو من جميع المحطات في تمام الساعة 5.15 صباحًا.

- موعد انطلاق أخر قطار بالخط الأول 12 وربع صباحًا.

- موعد انطلاق آخر قطار بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» 12.30صباحًا.

- موعد انطلاق أخر قطار بالخط الثالث «عدلى منصور» الساعة 12.07 وسبع دقائق صباحًا.

- أخر قطار بالخط الثالث ينطلق من محطة «الكيت كات» 12.38 صباحا.