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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير .. خطوات اشتراكات مترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

يعتبر مترو الأنفاق من بين الوسائل التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة أنه يوفر الوقت والجهد سواء للطلاب أو المواطنين.

اشتراكات مترو الانفاق 

ويعد مترو الأنفاق من بين الوسائل المهمة وعليه توفر الهيئة الكثير من الأماكن التي يمكن من خلال الاشتراك بالخطوط الثلاثة.

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كما يعتبر مترو الأنفاق وسيلة مواصلات سهلة يستقلها الكثير من المواطنين والطلاب خاصة أنه يوفر فى الوقت ويعد الاسرع وعليه يسعي العديد إلى معرفة أماكن  اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.


ويمكن من خلال الاشتراكات توفير الوقت بدلا من الوقوف فى الطوابير والزحام من خلال استخدام الاشتراك بشكل يومي من خلال رحلتهم للذهاب إلى العمل أو الجامعات.

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو


ومن أجل الاشتراك في مترو الانفاق يلزم تحضير مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة والتي توفر الحصول علي اشتراك المترو واستخدامه بشكل يومي وتتضمن مايلي :-

- تبدأ اشتراكات المترو بالحصول على استمارة الاشتراك من مكاتب الاشتراكات

-  وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد.

- كما يتطلب تحضير عدد 2 صورة شخصية للمتقدم للحصول على اشتراك المترو.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو

وتتوافر اشتراكات المترو عبر مكاتب اشتراكات المترو للمواطنين والموظفين أو الطلاب والتي تتضمن ثلاث خطوط :-

-  يمكن الحصول علي اشتراك المترو من محطات الخط للأول وهي محطات حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة

- كما تتوفر اشتراكات مترو الأنفاق من خلال محطات الخط الثاني كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب.

- كما يمكن الحصول علي اشتراك مترو الانفاق من خلال محطات الخط الثالث العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور.

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مترو الأنفاق يقرر مد العمل بمواعيد رمضان حتى نهاية عيد الفطر

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موعيد عمل خطوط مترو الأنفاق خلال عيد الفطر

مواعيد عمل مكاتب المترو

ويمكن استخراج اشتراكات المترو من خلال التوجه للمكاتب المخصصة لشراء الاستمارة حيث أن مواعيد فتح باب الاشتراكات تبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، عدا الجمعة من 8 صباحًا حتى 4 عصرا.

 

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