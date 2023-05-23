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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف قيادية.. فرص عمل فى مترو الأنفاق

فرص عمل
فرص عمل

يسعي العديد من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت يعينهم على الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وعليه تعلن الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الهيئة القومية لمترو الأنفاق

أعنلت بوابة الوظائف الحكومية عن فرص عمل جديدة حيث تتوافر وظائف قيادية تخصصية لشغلها بالهيئة القومية لمترو الأنفاق، بإجمالي 5 وظائف في عدة تخصصات، ويستمر التقدم لها حتى 6 مايو المقبل.

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تخصصات الوظائف المعلنة في مترو الانفاق

وتتضمن تخصصات فرص عمل الهيئة القومية لمترو الأنفاق مايلي :-

- الحاجة إلى مدير عام الشؤون المالية

- الحاجة إلي  مدير عام المكتب الفني

-  تتضمن فرص عمل الهيئة القومية لمترو الأنفاق الحاجة إلى مدير عام الأعمال الكهربائية

- الحاجة إلى مدير عام التكييف والتهوية.

- الحاجة إلى رئيس الإدار المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية

الأوراق المطلوبة لشغل الهيئة القومية لمترو الأنفاق

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم على فرص عمل الهيئة القومية لمترو الأنفاق مايلي

- تقديم بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها العلاوات التشجيعية خطابات الشكر والتقدير الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- تتضمن المستندات المطلوبة أيضا بيان أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها.

-  تشمل الأوراق المطلوبة تقديم المستندات توضح مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

-  يجب تقديم مقترح لتطوير الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته.

- تقديم شهادة من الجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- تقديم شهادة معتمدة تفيد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.

- تشمل المستندات المطلوبة أيضا صورة شهادة الميلاد

-  يلزم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي

- تقديم صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية

- تقديم 6 صور شخصية 4X6 حديثه.

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طريقة التقدم لوظائف الهيئة القومية لمترو الأنفاق


ويمكن للراغبين التقديم على فرص عمل الهيئة القومية لمترو الأنفاق التقدم لها حتى 6 يونيو المقبل وتقدم الطلبات أصل و6 نسخ منها وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، بمجمع رمسيس في ميدان رمسيس، بإدارة شئون الخدمة، الدور الرابع.
 

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