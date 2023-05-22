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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمرتب 40 ألف دولار سنويا.. وظائف خالية قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن الوظائف الخالية التي توفر رواتب مجزية، بالإضافة الي المميزات التأمينية والعلاجية، والتي توفرت في بعض المحافظات.

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، الوظائف المتاحة وطرق التقديم، والشروط المطلوبة، للتوظيف بالفرص الخالية.

وظائف خالية بالسفارة الامريكية بالقاهرة

 

وأوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، وجائت كالتالي:-

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

  1. Information Management Assistant (IPC) - (U.S. Citizen Eligible Family Members Only)
  2. أخر موعد للتقديم: 05/27/2023
  3. الراتب: $40,488 /Per Year
  4. Full-time - 40 Hours/week

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2023

 

  1. Computer Control Assistant (USEFMs ONLY)- Will be filled in summer 2023
  2. اخر موعد للتقديم: 05/26/2023
  3. الراتب: $36,195 /Per Year
  4. Full-time - 40 hours/week

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الحق قدم .. وظائف خالية بتلك الوزارات

وظائف خالية بالحكومة

وكشفت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف قيادية تخصصية خالية بعدة جهات حكومية، يستمر التقدم لها حتى 21 يونيو المقبل.

 

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر


يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

  1. - مدير عام حماية البيئة البحرية.
  2. - مدير عام التشغيل الإلكتروني.
  3. - مدير عام الشؤون التجارية.
  4. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 

  1. - رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.
  2. - مدير عام الشؤون المالية.
  3. - مدير عام الأعمال الكهربائية.
  4. - مدير عام المكتب الفني.
  5. - مدير عام التكييف والتهوية.
  6. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية 


- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية 


يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

  1. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.
  2. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.
  3. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.
  4. - مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد.
  5. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.
  6. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.
  7. - مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.
  8. - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.
  9. - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.
  10. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف بجامعة عين شمس 


يوجد بها مكان شاغر مخصص رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، ويبدأ التقديم لها بداية من اليوم 22-5-2023، وحتى 21-6-2023.

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

  1. - رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك.
  2. - رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.
  3. - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص.
  4. - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.
  5. - مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.
  6. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.
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