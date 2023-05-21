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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نطلق ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية و ملتقيات التوظيف للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، و المساعدة علي ايجاد فرص عمل لهم من خلال مركز  التطوير الوظيفي و عقد ملتقيات بكافة الكليات بصفة دورية ،  بهدف  تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، و ربطهم  بسوق العمل و التعريف بمتطلباته.

و كشف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان ان هذه الملتقيات و البرامج التدريبية تدل على حرص الجامعة تدريب وتوظيف طلابها بهدف توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بمختلف الفرق حتى السنة النهائية.

وقال ان ملتقيات التوظيف تشارك بها العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة .

جدير بالذكر أن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أكد أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث  توفير  الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .

الدكتور وليد السروجى الشركات والمؤسسات السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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