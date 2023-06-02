كيف يساهم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي؟

يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030 .

وتأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة.

وفي التقرير التالي نستعرض مشروعات وزارة النقل التي نفذتها / تنفذها/ مخطط تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

- التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة.



- التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة - وفي مجال توطين صناعة الجر الكهربائى .



- تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع عدد 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

ومن المشروعات الجارى تنفيذها وتم التعاقد علي إدارتها وتشغيلها وتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة . - التعاقد مع شركةDB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء ( ما قبل التشغيل ) لاختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل، أنها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر "حدائق الاشجار " – القاهرة الجديدة " الرحاب " ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل - إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائى السريع ( ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية ) كما تشمل المشروعات المخطط طرحها للإدارة والتشغيل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.