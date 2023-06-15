شركة المترو تعلن عن حاجاتها لـ 45 وظيفة جديدة|تفاصيل

يبحث العديد من المواطنين على وظائف مترو الأنفاق 2023 بالتخصصات المختلفة، وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق،عن توافر وظائف جديد بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، ويتم التعيين من قبل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، بنظام (التعاقد السنوي.



يقارب عدد الوظائف المطلوبة 45 وظيفة بالقطار الخفيف، على أن يتم التقديم للوظائف المتاحة الأحد القادم.



وظائف القطار الكهربائي 2023

شئون قانونية وترجمة وتكنولوجيا المعلومات IT وموارد بشرية وتدريب محاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة) ومحامين وكاشير وغيرها.



وتطلب الوظائف الشروط والاوراق التالية:



• إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر.

• صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

• بالإضافة إلى نسخة من المؤهل

• الدراسي المناسب لطبيعة العمل.

• شهادة الجيش أو وثيقة الإعفاء من التجنيد.

• مستند بالمعاملة الجنائية “فيش وتشبيه” موجه للهيئة القومية للمترو.

• إحضار شهادة قيد بمكتب العمل أو كما يطلق عليه كعب العمل.

• كما يجب تجهيز سيرة ذاتية تتضمن كافة الخبرات والمهارات الخاصة بالمتقدم على الوظيفة مع جميع البيانات الخاصة به.

وقالت الهيئة أن التقدم للوظائف يكون باليد في مقر الهيئة القومية للأنفاق في رمسيس من ١٨- ٦ حتى ١٣-٧.

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