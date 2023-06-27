نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية بعد غروب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة

نجحت نفرة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى مزدلفة بعد غروب شمس عرفة، لجمع الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بمشعر منى.

وتحرك حجاج الجمعيات الأهلية بعد غروب شمس عرفة إلى مزدلفة، وهو ما يعرف بيوم النفرة؛ حيث ينفر الحجاج إلى مزدلفة ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ؛ إن حجاج بيت الله الحرام في حالة صحية جيدة، ومعنويات مرتفعة، ويؤدون مناسك الحج بشكل طبيعي، وأدوا الركن الأعظم.

ومع غروب شمس يوم عرفات قد نفروا بنجاح إلى مزدلفة للمكوث بها حتى منتصف الليل وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ومنهم من يتوجه إلى بيت الله الحرام لتنفيذ طواف الإفاضة ثم العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

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