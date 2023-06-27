عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط لارتفاع درجات الحرارة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لسائقى القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ  حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.

وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتتقدم الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

ترشيحاتنا

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

بعد انهيار عقار الإسكندرية .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المالك والمقاول

رئيس بيلاروس يكشف عن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر

صلاة العيد .. الطريقة الصحيحة والسور المستحبة وحكم أدائها في المنزل

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة لـ "ًصدى البلد": دعم المصروفات الدراسية لـ 52% من طلابنا.. وإنفاق 40 مليون دولار على المنح العام الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ