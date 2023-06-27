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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. الزراعة تواصل بيع اللحوم البلدى فى وقفة عيد الأضحى.. صور

صدى البلد

تواصل منافذ وزارة الزراعة اليوم وقفة عيد الاضحى المبارك  بيع اللحوم للمواطنين بأسعار محفضة سواء المنافذ التابعة لقطاع الانتاج او الادارة العامة للزراعات المحمية ، والتى يصل فيها سعر كيلو اللحوم البلدي 230 جنيها ، وكيلو اللحم الضأن ب 250 جنيهًا. 
 

جميع السلع

ومن جانبه،  أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن  جميع السلع واللحوم متواجدة في المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلى أنه سيتم طرح اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

وقال سعيد صالح خلال تصريحات تليفزيونية ، إن 220 سلعة تطرحها وزارة الزراعة في منافذها الثابتة والمتحركة وخاصة اللحوم.

وتابع  مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه تم طرح اللحوم الضأن بالمنافذ بـ 250 جنيها للكيلو، واللحوم البلدي بـ 230 جنيها للكيلو 
 

كما قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ما يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.

وأكد أبو مندور في تصريحات إعلامية، أن لدينا رصيدا كافيا من اللحوم بمجازرنا بأبو سمبل  تكفي احتياجاتنا حتى انتهاء عيد الأضحى، مشيرا إلى دخول 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي تكفي لـ 6 أشهر قادمة.

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اللحوم

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