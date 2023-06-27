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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الأطباء.. 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة

انتخابات الاطباء
انتخابات الاطباء

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، اليوم، عن تقدم 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة، وواستعرضت اللجنة العامة للانتخابات، ما أسفر عنه اليوم الثامن لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم لعضوية النقابة العامة. 
*- فوق السن
د. ياسر السيد 
د. رأفت الشافعي 
د. أحمد خفاجي

*تحت السن 
د. عبد الله الملاح 
د.كيرولس ميخائيل 
د. محمود رمزي 
د. مصطفي أبو اليزيد
د. احمد ناجي بهنسي 
د. كريم مصباح
د. ايمن عبد السلام

*- وسط
د. أحمد مبروك


* - شمال الصعيد
د. شريف عبد الهادي

وتنوه اللجنة بأن العضو فوق السن هو من مضي علي تاريخ انضمامه للنقابة أكثر من 15 سنة ويحق له الترشح علي منصب النقيب طبقا للقانون واللائحة المنظمة، والعضو تحت السن من مضي علي تاريخ التحاقه بالنقابة اقل من 15 سنة.
وتابعت اللجنة العامة للانتخابات سير العمل بمختلف النقابات الفرعية تحت اشراف اللجان المشكلة لذلك بكل محافظة.

وأفادت اللجنة العامة أيضا بتلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية.

 

انتخابات الأطباء.. مرشح علي منصب النقيب العام و9 للعضوية

انتخابات الأطباء 2023.. 6 معلومات تلخص الحكاية وهذه الأوراق المطلوبة

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اليوم الثالث لانتخابات الاطباء : مرشح واحد علي منصب النقيب و3 للعضوية
https://cutt.us/jdgOJ
اليوم الثاني لانتخابات الاطباء : 3 علي مقعد النقيب و9 للعضوية
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اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات مستمرة في إستقبال الأطباء المتقدمين للترشح لإنتخابات نقابة الأطباء 
https://cutt.us/qAOH5

الأطباء نقابة الأطباء محافظة الدقهلية انتخابات الاطباء إنتخابات نقابة الأطباء

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