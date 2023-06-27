انتخابات الأطباء.. 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، اليوم، عن تقدم 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة، وواستعرضت اللجنة العامة للانتخابات، ما أسفر عنه اليوم الثامن لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم لعضوية النقابة العامة.

*- فوق السن

د. ياسر السيد

د. رأفت الشافعي

د. أحمد خفاجي

*تحت السن

د. عبد الله الملاح

د.كيرولس ميخائيل

د. محمود رمزي

د. مصطفي أبو اليزيد

د. احمد ناجي بهنسي

د. كريم مصباح

د. ايمن عبد السلام

*- وسط

د. أحمد مبروك



* - شمال الصعيد

د. شريف عبد الهادي

وتنوه اللجنة بأن العضو فوق السن هو من مضي علي تاريخ انضمامه للنقابة أكثر من 15 سنة ويحق له الترشح علي منصب النقيب طبقا للقانون واللائحة المنظمة، والعضو تحت السن من مضي علي تاريخ التحاقه بالنقابة اقل من 15 سنة.

وتابعت اللجنة العامة للانتخابات سير العمل بمختلف النقابات الفرعية تحت اشراف اللجان المشكلة لذلك بكل محافظة.

وأفادت اللجنة العامة أيضا بتلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية.

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