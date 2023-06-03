انتخابات الأطباء 2023.. 6 معلومات تلخص الحكاية وهذه الأوراق المطلوبة

أعلنت لجنة الانتخابات بنقابة الأطباء المصرية، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو.

انتخابات الأطباء 10 /2023

وقال الدكتور جمال عميرة رئيس اللجنة العامة للانتخابات، إن اللجنة الانتخابية ستستمر في تلقي طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار عميرة إلى أنه سيتم إعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو 2023 على أن يتم فتح باب الطعون من يوم الإثنين 10 يوليو حتى الجمعة 14 يوليو، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين قبل النهائية يوم الثلاثاء 18 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

وأكد رئيس اللجنة، أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية (سيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء).

وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، حيث تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة الساري.

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء 2023، أنه فيما يتعلق بمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

المقاعد الانتخابية المطلوبة

وجاءت المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها، كالتالي:

- أ – النقيب العام (ويشترط قيد أكثر من 15 سنة).

ب - النقيب الفرعي و(يشترط قيد أكثر من 15 سنة).

ج- أعضاء مجالس النقابات الفرعية:

مقعدان أكثر من 15 سنة قيد ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية:

ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد

هـ- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة كالتالي:

-منطقة القاهرة، والتي تشمل محافظة القاهرة: مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد، (يكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية).

-منطقة وسط الدلتا، والتي تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية: مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء المنوفية).

-منطقة غرب الدلتا، والتي تشمل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح: مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الإسكندرية).

توزيع المناطق الانتخابية

-منطقة شرق الدلتا، والتي تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء: مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلاً بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الشرقية).

-منطقة شمال الوجه القبلي: تشمل الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا: مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء بني سويف).

-منطقة جنوب الوجه القبلي، والتي تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلاً بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء أسيوط).

ولفتت نقابة الأطباء إلى أن عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من 15 سنة تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات في أكتوبر 2023.