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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الثالثة.. الأطباء تفشل في عقد عموميتها وسط عزوف عن المشاركة

جانب من العمومية
جانب من العمومية

فشلت النقابة العامة للأطباء في عقد عموميتها للمرة الثالثة على التوالي لعدم اكتمال النصاب القانوني في المرات الثلاث آخرها ظهرها اليوم الجمعة.

وأعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني، والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تمت الدعوة لها بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأوضح نقيب الأطباء، أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية اليوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ثم مد التسجيل حتى الثالثة بعد الظهر.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد دعت أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية، اليوم في انعقادها الثاني والتي تم الإعلان عنها وفقًا لقانون النقابة، حيث حضر عدد أقل من المطلوب لاكتمال النصاب القانوني المقرر وهو 300 طبيب وطبيبة.

يذكر أن جدول أعمال الجمعية كان يشمل مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة، ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى البنود التالية:

  • قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.
  • الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
  • معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
  • آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
  • تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
الأطباء الجمعيه العموميه النقابة العامة للأطباء

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