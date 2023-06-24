انتخابات الأطباء.. مرشح علي منصب النقيب العام و9 للعضوية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات أن اليوم السبت 24 يونيو قد تقدم للترشح طبيب واحد علي منصب النقيب و9 أطباء علي مقاعد العضوية، واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات ما أسفر عنه اليوم الخامس لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم الدكتور علي كامل علي مقعد النقيب العام للأطباء وعلي مستوى الجمهورية فوق السن تقدم الدكتور علاء اسماعيل والدكتور أمنية عبد الله والدكتور جرجس رزق الله وللعضوية تحت السن الدكتور نبيل هندي والدكتور شادي صفوت والدكتور أيمن شطا وعلي مقعد منطقة القاهرة تقدم الدكتور علاء اسماعيل (يحق للطبيب التقدم علي أكثر من منصب )، وعن الوسط تقدم د. محمد القاضي، بالاضافة الي الدكتور عمرو محمد علي عن شمال الصعيد والدكتور احمد قدري عن الجنوب وعنه.

انتخابات الاطباء

أشارت اللجنة ان العضو فوق السن هو من مضي علي تاريخ انضمامه للنقابة اكثر من ١٥ سنة و يحق له الترشح علي منصب النقيب طبقا للقانون و اللائحة المنظمة العضو تحت السن من مضي علي تاريخ التحاقه بالنقابة اقل من ١٥ سنة.



كما تابعت اللجنة العامة للانتخابات سير العمل بمختلف النقابات الفرعية تحت اشراف اللجان المشكلة لذلك بكل محافظة، وواصلت اللجنة العامة أيضا تلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية و تلقت ترشيحات كل من في محافظة الدقهلية :

مقعد نقيب الدقهلية

الدكتور سمير عطية

الدكتور محمد العجمي

وعضوية النقابة الفرعية فوق السن

الدكتور محمد العجمي.