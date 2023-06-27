عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي

صدى البلد

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غداً الأربعاء أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك بتكلفة اجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه.

عيد الأضحى

وتتضمن الحملة توزيع 5 مليون كيلو من لحوم الأضاحي و أكثر من ١٥٠ ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من  15 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 مليون أسرة من الفئات الأولي بالرعاية وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعي التحالف الوطني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، وسعياً من أعضاء التحالف الوطني لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك،  وذلك  ضمن خطة متكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وتبدأ عملية ذبح وتقطيع الأضاحي في المجازر المعتمدة بالمحافظات تمهيداً لتوزيعها على الفقراء والأسر المستحقة من بعد صلاة عيد الأضحى حتى انتهاء أيام التشريق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق الكامل مع مديرياتها فى المحافظات المختلفة.

وفي إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك قامت جمعيات ومؤسسات التحالف بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزارة التضامن عيد الأضحى السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

ترشيحاتنا

خيانة.. إجراء عاجل من رئيس الدوما الروسي بشأن الهاربين خلال التمرد الفاشل

النفرة الآن إلى مزدلفة .. تعرف على أعداد الحجاج على جبل عرفات

بعد الإفراج عن السويركي.. تفاصيل إجراءات العفو الرئاسي وشروطها

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي

دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ